Найбільший корабель Британії вперше здійснює плавання під командуванням НАТО
Четвер, 9 листопада 2023, 14:20
Авіаносець Королівського військово-морського флоту Великої Британії Queen Elizabeth вперше здійснює плавання під командуванням НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного альянсу.
"Британський авіаносець і авіаносна ударна група розгорнуті разом з членами Альянсу для участі в навчаннях Neptune Strike, демонструючи здатність НАТО захищати і оборонятись від будь-якої загрози", – йдеться у повідомленні.
HMS Queen Elizabeth, @RoyalNavy’s largest and most powerful ship ever built, sails under NATO command for the first time.— NATO (@NATO) November 9, 2023
The 🇬🇧 aircraft carrier & carrier strike group is deployed alongside Allies for #NeptuneStrike, demonstrating NATO’s ability to protect and defend against… pic.twitter.com/8FXBOc8OCm
У НАТО назвали британський авіаносець найбільшим і найпотужнішим з коли-небудь побудованих кораблів Королівського флоту.
Авіаносець Queen Elizabeth ввели в експлуатацію в грудні 2017 року, бойової готовності корабель досяг у 2020 році.
На відміну від більшості великих авіаносців, цей корабель не оснащений катапультами і гальмівними тросами. Він розрахований на використання літаків укороченого зльоту і вертикальної посадки.
Авіакрило на авіаносці складатиметься з новітніх американських винищувачів-бомбардувальників F-35B Lightning II.
Нагадаємо, 2 листопада в Угорщині почались військові навчання Adaptive Hussars 23 за участю сил Північноатлантичного Альянсу – найбільші для країни за останні роки.
За даними ЗМІ, НАТО на наступний рік готує найбільші спільні командно-штабні навчання з часів холодної війни, в яких візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців.