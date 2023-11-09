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Найбільший корабель Британії вперше здійснює плавання під командуванням НАТО

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Четвер, 9 листопада 2023, 14:20

Авіаносець Королівського військово-морського флоту Великої Британії Queen Elizabeth вперше здійснює плавання під командуванням НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного альянсу.

"Британський авіаносець і авіаносна ударна група розгорнуті разом з членами Альянсу для участі в навчаннях Neptune Strike, демонструючи здатність НАТО захищати і оборонятись від будь-якої загрози", – йдеться у повідомленні.

У НАТО назвали британський авіаносець найбільшим і найпотужнішим з коли-небудь побудованих кораблів Королівського флоту.

Авіаносець Queen Elizabeth ввели в експлуатацію в грудні 2017 року, бойової готовності корабель досяг у 2020 році.

На відміну від більшості великих авіаносців, цей корабель не оснащений катапультами і гальмівними тросами. Він розрахований на використання літаків укороченого зльоту і вертикальної посадки.

Авіакрило на авіаносці складатиметься з новітніх американських винищувачів-бомбардувальників F-35B Lightning II.

Нагадаємо, 2 листопада в Угорщині почались військові навчання Adaptive Hussars 23 за участю сил Північноатлантичного Альянсу – найбільші для країни за останні роки.

За даними ЗМІ, НАТО на наступний рік готує найбільші спільні командно-штабні навчання з часів холодної війни, в яких візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців.

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Велика Британія