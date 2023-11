Найбільший корабель Британії вперше здійснює плавання під командуванням НАТО

Авіаносець Королівського військово-морського флоту Великої Британії Queen Elizabeth вперше здійснює плавання під командуванням НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного альянсу.

"Британський авіаносець і авіаносна ударна група розгорнуті разом з членами Альянсу для участі в навчаннях Neptune Strike, демонструючи здатність НАТО захищати і оборонятись від будь-якої загрози", – йдеться у повідомленні.

