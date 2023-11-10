В небе Эстонии истребители из четырех стран отработали отражение внезапной угрозы

В небе Эстонии накануне истребители военно-воздушных сил Великобритании, Финляндии, Швеции и Испании провели учения по отражению внезапной угрозы, которая требовала оперативного взаимодействия всех имеющихся сил в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам заместителя начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии по оперативным вопросам Марта Вендлы, маневры Neptune Strike впервые продемонстрировали способность подразделений союзников быстро и эффективно проектировать силу на тысячи километров.

"Союзники показали, что Эстонию защищают, в том числе те подразделения, которые не находятся в нашей стране. Они способны действовать быстро и эффективно, оперативно реагировать на угрозу на море, на суше и в воздухе", – сказал Вендла.

Во время учений симулировали ситуацию угрозы Эстонии, которую необходимо отражать с расстояния в несколько тысяч километров ударной морской группировке альянса (STRIKEFORNATO).

Neptune Strike – одна из мер НАТО, ориентированная на усиление бдительности. Инициатива фокусируется на улучшении взаимодействия между союзниками, особенно в сфере проведения морских и десантных операций. Совместные занятия упрощают координацию действий между планировщиками и помогают проводить различные морские операции. К тому же отрабатываются сценарии реакции на различные угрозы.

Ранее сообщалось, что в рамках учений Neptune Strike авианосец Королевского военно-морского флота Великобритании Queen Elizabeth впервые осуществил плавание под командованием НАТО.

Напомним, 2 ноября в Венгрии начались военные учения Adaptive Hussars 23 с участием сил Североатлантического Альянса – крупнейшие для страны за последние годы.