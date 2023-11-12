Міністр транспорту Німеччини проти планів ЄС щодо перевірок водіїв у віці 70+

Міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг виступає проти планів ЄС посилити правила для водіїв старшого віку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Я проти обов'язкових тестів на придатність для водіїв, старших за 70 років, і я впевнений, що в ЄС також не буде більшості на підтримку цього", – сказав він.

При цьому міністр критикує підхід, коли "людей дедалі частіше перетворюють на об'єкти, піддають обов'язковим обстеженням і змушують організовувати своє повсякденне життя відповідно до каталогу правил".

Проєкт нової європейської директиви про дорожній рух передбачає, що водії старше 70 років повинні оновлювати свої водійські права кожні п'ять років. Стан їхнього здоров'я також має оцінюватися або в результаті обов'язкового медичного огляду, або надання даних особисто.

Країни-члени ЄС повинні мати можливість самостійно вирішувати, який варіант застосовувати. Транспортна директива покликана сприяти зменшенню кількості смертей на дорогах до нуля до 2050 року.

Міністр вважає, що особи, старші 70 років, можуть опікуватися своїм здоров'ям задля кермування і без приписів держави та бюрократичних процедур. Крім того, він вважає, що є "відповідальне коло тих, хто мав би говорити з літніми людьми про водіння, – діти, родичі чи сусіди".

Що стосується статистики нещасних випадків, то вона, за словами Віссінга, свідчить про "відсутність значної кількості серйозних аварій" у віковій групі старше 70 років. Він, однак уточнив, що існують різні статистичні дані щодо цього. Наприклад, дослідження аварійності, проведені страховиками, показали, що люди похилого віку мають такий самий високий ризик потрапити у ДТП, як і водії-початківці.

Водночас Віссінг висловився проти закликів до подальшого зниження у Німеччині ліміту на водіння в нетверезому стані. "Аварії зазвичай не трапляються при низькому рівні алкогольного сп'яніння за кермом. Вже існує повна заборона на алкоголь для водіїв-початківців у віці від 17 до 21 року, а для всіх інших діє обмеження в 0,5 проміле", – пояснив міністр і додав, що не бачить необхідності це змінювати.

Нагадаємо, у липні парламент Австрії схвалив законопроєкт, який дозволить владі конфісковувати автомобілі, водії яких значно перевищили швидкість.

А в Естонії розпочнеться тестування системи заміру середньої швидкості, щоб вирішити, чи впроваджувати її у майбутньому для контролю швидкості водіїв.