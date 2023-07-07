В Австрії схвалили конфіскацію авто за значне перевищення швидкості

Парламент Австрії схвалив законопроєкт, який дозволить владі конфісковувати автомобілі, водії яких значно перевищили швидкість.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Закон передбачає тимчасову конфіскацію автомобілів осіб, які перевищують швидкість більш ніж на 60 км/год у у межах міста, або на 70 км/год за межами міст.

У випадках повторних порушень транспортні засоби можуть бути конфісковані назавжди і продані з аукціону.

Автомобілі водіїв, які перевищують швидкість більш ніж на 80 км/год у населених пунктах або 90 км/год за межами населених пунктів, можуть бути конфісковані назавжди вже після першого порушення.

Очікують, що цей закон набуде чинності в березні 2024 року.

Міністр клімату і транспорту Австрії Леонор Гевесслер перед ухваленням закону заявляла, що "існує швидкість, вище за яку автомобіль стає зброєю".

"Зараз ми покладемо цьому край і гарантуємо, що у порушників буде негайно і назавжди вилучено зброю з рук", – додала вона.

Нагадаємо, в Естонії розпочнеться тестування системи заміру середньої швидкості щоб вирішити, чи впроваджувати її у майбутньому для контролю швидкості водіїв.