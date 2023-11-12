Министр транспорта Германии против планов ЕС по проверкам водителей в возрасте 70+

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг выступает против планов ЕС ужесточить правила для водителей старшего возраста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Я против обязательных тестов на пригодность для водителей старше 70 лет, и я уверен, что в ЕС также не будет большинства в поддержку этого", – сказал он.

При этом министр критикует подход, когда "людей все чаще превращают в объекты, подвергают обязательным обследованиям и заставляют организовывать свою повседневную жизнь в соответствии с каталогом правил".

Проект новой европейской директивы о дорожном движении предусматривает, что водители старше 70 лет должны обновлять свои водительские права каждые пять лет. Состояние их здоровья также должно оцениваться либо в результате обязательного медицинского осмотра, либо предоставления данных лично.

Страны-члены ЕС должны иметь возможность самостоятельно решать, какой вариант применять. Транспортная директива призвана способствовать уменьшению количества смертей на дорогах до нуля к 2050 году.

Министр считает, что лица старше 70 лет, могут заниматься своим здоровьем для вождения и без предписаний государства и бюрократических процедур. Кроме того, он считает, что есть "ответственный круг тех, кто должен говорить с пожилыми людьми о вождении, – дети, родственники или соседи".

Что касается статистики несчастных случаев, то она, по словам Виссинга, свидетельствует об "отсутствии значительного количества серьезных аварий" в возрастной группе старше 70 лет. Он, однако уточнил, что существуют различные статистические данные на этот счет. Например, исследования аварийности, проведенные страховщиками, показали, что пожилые люди имеют такой же высокий риск попасть в ДТП, как и начинающие водители.

В то же время Виссинг высказался против призывов к дальнейшему снижению в Германии лимита на вождение в нетрезвом состоянии. "Аварии обычно не случаются при низком уровне алкогольного опьянения за рулем. Уже существует полный запрет на алкоголь для начинающих водителей в возрасте от 17 до 21 года, а для всех остальных действует ограничение в 0,5 промилле", – пояснил министр и добавил, что не видит необходимости это менять.

Напомним, в июле парламент Австрии одобрил законопроект, который позволит властям конфисковывать автомобили, водители которых значительно превысили скорость.

А в в Эстонии начнется тестирование системы замера средней скорости, чтобы решить, внедрять ли ее в будущем для контроля скорости водителей.