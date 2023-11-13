В Украине погиб доброволец из Грузии

Во время боевых действий в Украине погиб грузинский боец Иракли Курцикидзе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство иностранных дел Грузии.

Руководитель грузинской группы в украинских силах специальных операций вице-полковник Вано Надирадзе отметил в Facebook, что грузинский офицер героически погиб два дня назад.

По его словам, о смерти Курцикидзе не сообщали, пока об этом не узнали родные добровольца.

Ранее в Грузии появился фонд, через который желающие могут поддержать функционирование добровольческого "Грузинского легиона", бойцы которого воюют в рядах Сил обороны Украины.

"Грузинский легион" воюет на стороне Украины в противостоянии с Россией с 2014 года, в его рядах около 1300 бойцов. Подразделение подчинено ГУР Минобороны Украины.

В боях погибли уже более 50 бойцов легиона. Последний раз о гибели одного из бойцов сообщали в середине сентября.

Тем временем грузинские спецслужбы заявили, что руководитель "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили якобы среди людей, которые готовят в Грузии протесты с целью свержения власти "по украинскому сценарию".