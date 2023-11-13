Сили спецоперацій Литви та Німеччини провели навчання із захисту критичної інфраструктури

Сили спеціальних операцій Литви разом з колегами з Бундесверу у понеділок, 13 листопада, провели навчання з реагування на потенційні звичайні і гібридні загрози у Вільнюсі і його околицях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на командування Збройних сил Литви.

Німецькі і литовські військові також проводили тренування із захисту критичної інфраструктури, зокрема, Вільнюської теплової електростанції.

Збройні сили Литви

Збройні сили Литви

"Сьогодні у Вільнюсі литовські та німецькі Сили спеціальних операцій тренувалися реагувати на звичайні та гібридні загрози і забезпечувати захист критичної інфраструктури у разі виникнення ситуації невизначеності", – сказав командувач Збройними силами Литви Вальдемарас Рупшис.

Під час навчань відбувся штурм важливого інфраструктурного об'єкта, де, за сценарієм, базувалися ворожі сили. Команди сил спецоперацій штурмували об'єкт, проникнувши на нього з гелікоптера та наземним шляхом. До виконання завдань були залучені снайпери, підрозділ К9, оператори сил спецоперацій та гелікоптери Airbus H145 ВПС Німеччини.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада бригада спеціального призначення поліції Молдови Fulger ("Блискавка") проведе навчання в деяких населених пунктах країни.

Минулого тижня в небі Естонії винищувачі військово-повітряних сил Великої Британії, Фінляндії, Швеції та Іспанії провели навчання з відбиття раптової загрози, яка вимагала оперативної взаємодії всіх наявних сил у регіоні.