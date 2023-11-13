Силы спецопераций Литвы и Германии провели учения по защите критической инфраструктуры

Силы специальных операций Литвы вместе с коллегами из Бундесвера в понедельник, 13 ноября, провели учения по реагированию на потенциальные обычные и гибридные угрозы в Вильнюсе и его окрестностях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комендатуру Вооруженных сил Литвы.

Немецкие и литовские военные также проводили тренировки по защите критической инфраструктуры, в частности, Вильнюсской тепловой электростанции.

Вооруженные силы Литвы

Вооруженные силы Литвы

"Сегодня в Вильнюсе литовские и немецкие Силы специальных операций тренировались реагировать на обычные и гибридные угрозы и обеспечивать защиту критической инфраструктуры в случае возникновения ситуации неопределенности", – сказал командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.

Во время учений состоялся штурм важного инфраструктурного объекта, где, по сценарию, базировались вражеские силы. Команды сил спецопераций штурмовали объект, проникнув на него с вертолета и наземным путем. К выполнению задач были привлечены снайперы, подразделение К9, операторы сил спецопераций и вертолеты Airbus H145 ВВС Германии.

Напомним, в ночь на 14 ноября бригада специального назначения полиции Молдовы Fulger ("Молния") проведет учения в некоторых населенных пунктах страны.

На прошлой неделе в небе Эстонии истребители военно-воздушных сил Великобритании, Финляндии, Швеции и Испании провели учения по отражению внезапной угрозы, которая требовала оперативного взаимодействия всех имеющихся сил в регионе.