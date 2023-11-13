Санду не пустить голову Гагаузії в уряд Молдови, поки та "працює на злочинну групу"

Президентка Молдови Мая Санду в понеділок пояснила, чому не підписує указ про введення башкана (голову) Гагаузької Автономії Євгенію Гуцул до складу молдовського уряду.

Про це вона сказала в етері Radio Moldova, повідомляє "Європейська правда".

За словами Санду, вона не може включити Гуцул до складу уряду Молдови, поки "вона працює на злочинну групу".

"Якщо вона почне представляти інтереси громадян, порве зв'язок зі злочинною групою, тоді буде інша ситуація. Але зараз у нас є докази – у мене, у вас, у прокуратури – що цією людиною керує (молдовський олігарх-утікач Ілан. – Ред.) Шор, і вона є членом злочинної групи", – підкреслила вона.

Президентка Молдови додала, що "той, хто перебуває у злочинній групі, не може бути членом уряду".

19 липня Євгенія Гуцул офіційно склала присягу башкана Гагаузії. Церемонія відбулась із численними порушеннями й без участі попередниці Гуцул на посаді, Ірини Влах, та керівництва Молдови.

Відтоді минули майже чотири місяці, але Мая Санду, яка має призначити Гуцул членом виконавчої влади своїм указом, так і не зробила цього. При цьому закон не визначає крайнього терміну, коли президентка Молдови повинна ввести башкана Гагаузії до складу уряду.

Сама Гуцул раніше заявила, що партія влади Молдови не збирається включати її до складу уряду, але для неї це "питання другорядне".

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