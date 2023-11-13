Санду не пустит главу Гагаузии в правительство Молдовы, пока та "работает на преступную группу"

Президент Молдовы Майя Санду в понедельник объяснила, почему не подписывает указ о введении башкана (главу) Гагаузской Автономии Евгению Гуцул в состав молдавского правительства.

Об этом она сказала в эфире Radio Moldova, сообщает "Европейская правда".

По словам Санду, она не может включить Гуцул в состав правительства Молдовы, пока "она работает на преступную группу".

"Если она начнет представлять интересы граждан, порвет связь с преступной группой, тогда будет другая ситуация. Но сейчас у нас есть доказательства – у меня, у вас, у прокуратуры – что этим человеком руководит (беглый молдавский олигарх Илан. – Ред.) Шор, и она является членом преступной группы", – подчеркнула она.

Президент Молдовы добавила, что "тот, кто находится в преступной группе, не может быть членом правительства".

19 июля Евгения Гуцул официально приняла присягу башкана Гагаузии. Церемония состоялась с многочисленными нарушениями и без участия предшественницы Гуцул на посту, Ирины Влах, и руководства Молдовы.

С тех пор прошло почти четыре месяца, но Майя Санду, которая должна назначить Гуцул членом исполнительной власти своим указом, так и не сделала этого. При этом закон не определяет крайнего срока, когда президент Молдовы должна ввести башкана Гагаузии в состав правительства.

Сама Гуцул ранее заявила, что партия власти Молдовы не собирается включать ее в состав правительства, но для нее это "вопрос второстепенный".

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