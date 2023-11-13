Уряд Хорватії обрав нового міністра оборони після раптового звільнення попередника

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у понеділок оголосив про номінування жупана (голову) Осієнсько-Баранської жупанії Івана Анушича на посаду міністра оборони після того, як попереднього міністра Маріо Баножича звільнили через смертельну ДТП.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на хорватський суспільний мовник HRT.

Пленкович заявив, щр Анушич отримав "повну консенсусну підтримку" на рівні партії влади – Хорватської демократичної співдружності, й той готовий якнайшвидше пройти необхідні для призначення парламентські процедури.

Іван Анушич Photo: Davor Javorovic / PIXSELL

"Очікую, що комітет (слухання. – Ред.) відбудеться в середу, а голосування на пленарній сесії – у четвер, щоб уже в обід четверга Анушич був на посаді й членом уряду", – сказав хорватський прем’єр на пресконференції.

Сам Анушич у заяві для ЗМІ сказав, що вважає свій багаторічний досвід у політиці й участь у війні Хорватії за незалежність (1991-1995) як добровольця тими речами, які дозволяють йому впоратись із новою посадою.

50-річний Іван Анушич перебуває в хорватській політиці з 1993 року. З 2005 по 2017 роки він був головою общини Антуновац в Осієнсько-Баранській жупанії, а з 2017-го – очолював саму жупанію. Він також обирався одного разу до парламенту, де відповідав за контроль за втіленням антикорупційної стратегії.

Нагадаємо, попереднього міністр оборони Хорватії Маріо Баножича на вихідних звільнили після того, як він спричинив дорожньо-транспортну пригоду, в якій одна людина загинула і ще одна отримала серйозні поранення.