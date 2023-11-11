Міністр оборони Хорватії потрапив у смертельну ДТП, їдучи на полювання

Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич потрапив у серйозну ДТП, у якій загинула одна людина, сам посадовець госпіталізований з травмою голови.

Про це повідомили у міністерстві оборони Хорватії, пише "Європейська правда".

Міністр отримав травми в результаті зіткнення автомобілів, в якому загинув водій іншого транспортного засобу, мікроавтобуса.

Наслідки смертельної аварії фото: index

Баножич їхав на своєму приватному автомобілі Jeep на околиці міста Вінковці, що за 276 кілометрів на схід від столиці Загреба.

Він отримав серйозні травми голови і був терміново доставлений до лікарні. Речник уряду зазначив, що життю міністра нічого не загрожує.

Загиблий водій мікроавтобуса – 40-річний чоловік, батько двох неповнолітніх дітей.

За попередніми та неофіційними даними встановлено, що в крові Баножича алкоголю не було, повідомляє видання Index. Відомо, що він був один в машині та прямував на полювання і на момент аварії був одягнений у мисливський костюм.

Очевидці дорожньо-транспортної пригоди розповіли порталу Danica, що Баножич обганяв вантажівку на туманній дорозі, де видимість була знижена, і врізався прямо у мікроавтобус, який їхав із зустрічного напрямку. Ця інформація офіційно не підтверджена.

14 листопада міністри оборони країн-членів ЄС мають обговорити план про 20 мільярдів євро на військову допомогу Україні на наступні чотири роки, а також гостре питання постачання боєприпасів. Наразі не відомо, чи буде скасована участь хорватського міністра у зустрічі.