Міністр оборони Хорватії потрапив у смертельну ДТП, їдучи на полювання
Субота, 11 листопада 2023, 14:27
Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич потрапив у серйозну ДТП, у якій загинула одна людина, сам посадовець госпіталізований з травмою голови.
Про це повідомили у міністерстві оборони Хорватії, пише "Європейська правда".
Міністр отримав травми в результаті зіткнення автомобілів, в якому загинув водій іншого транспортного засобу, мікроавтобуса.
Баножич їхав на своєму приватному автомобілі Jeep на околиці міста Вінковці, що за 276 кілометрів на схід від столиці Загреба.
Він отримав серйозні травми голови і був терміново доставлений до лікарні. Речник уряду зазначив, що життю міністра нічого не загрожує.
Загиблий водій мікроавтобуса – 40-річний чоловік, батько двох неповнолітніх дітей.
За попередніми та неофіційними даними встановлено, що в крові Баножича алкоголю не було, повідомляє видання Index. Відомо, що він був один в машині та прямував на полювання і на момент аварії був одягнений у мисливський костюм.
Очевидці дорожньо-транспортної пригоди розповіли порталу Danica, що Баножич обганяв вантажівку на туманній дорозі, де видимість була знижена, і врізався прямо у мікроавтобус, який їхав із зустрічного напрямку. Ця інформація офіційно не підтверджена.
14 листопада міністри оборони країн-членів ЄС мають обговорити план про 20 мільярдів євро на військову допомогу Україні на наступні чотири роки, а також гостре питання постачання боєприпасів. Наразі не відомо, чи буде скасована участь хорватського міністра у зустрічі.