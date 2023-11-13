Правительство Хорватии избрало нового министра обороны после увольнения предшественника

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в понедельник объявил о номинировании жупана (главу) Осиенско-Баранской жупании Ивана Анушича на должность министра обороны после того, как предыдущего министра Марио Баножича уволили из-за смертельного ДТП.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на хорватский общественный вещатель HRT.

Пленкович заявил, что Анушич получил "полную консенсусную поддержку" на уровне партии власти – Хорватского демократического содружества, и тот готов как можно быстрее пройти необходимые для назначения парламентские процедуры.

Иван Анушич PHOTO: DAVOR JAVOROVIC / PIXSELL

"Ожидаю, что комитет (слушания. – Ред.) состоится в среду, а голосование на пленарной сессии – в четверг, чтобы уже в обед четверга Анушич был в должности и членом правительства", – сказал хорватский премьер на пресс-конференции.

Сам Анушич в заявлении для СМИ сказал, что считает свой многолетний опыт в политике и участие в войне Хорватии за независимость (1991-1995) как добровольца теми вещами, которые позволяют ему справиться с новой должностью.

50-летний Иван Анушич находится в хорватской политике с 1993 года. С 2005 по 2017 годы он был председателем общины Антуновац в Осиенско-Баранской жупании, а с 2017-го – возглавлял саму жупанию. Он также избирался однажды в парламент, где отвечал за контроль за воплощением антикоррупционной стратегии.

Напомним, предыдущего министр обороны Хорватии Марио Баножича на выходных уволили после того, как он вызвал дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и еще один получил серьезные ранения.