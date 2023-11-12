У Хорватії звільнили міністра оборони після спричиненої ним смертельної ДТП

Міністра оборони Хорватії Маріо Баножича звільнили у суботу після того, як він спричинив дорожньо-транспортну пригоду, в якій одна людина загинула і ще одна отримала серйозні поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Міністр оборони Маріо Баножич обганяв вантажівку в погану погоду, коли врізався у мікроавтобус що їхав з протилежного боку, повідомила влада. Водій мікроавтобуса загинув, а Баножич був госпіталізований з серйозними травмами.

"Я відсторонив міністра Баножича від виконання обов'язків міністра оборони, враховуючи надзвичайні обставини", – заявив прем'єр-міністр Андрей Пленкович незабаром після того, як були опубліковані перші результати розслідування аварії на сході Хорватії.

Міністром оборони був призначений Здравко Якоп, який досі був у міністерстві державним секретарем.

"Ми висловлюємо наші співчуття родині загиблого", – заявив раніше в суботу речник уряду Марко Міліч.

Заступник прокурора східного міста Вуковар Біляна Лубурич повідомила, що зразки крові і сечі Баножича взяли на експертизу.

Згідно зі звітом про аварію, Баножич обганяв інший транспортний засіб, "не переконавшись, що це можна зробити безпечно, і не взявши до уваги погодні умови".

Він отримав забій голови і мозку, а також численні травми тіла. Він залишається під наглядом лікарів, але його травми не є небезпечними для життя.

Відомо, що він був один в машині та прямував на полювання і на момент аварії був одягнений у мисливський костюм.

14 листопада міністри оборони країн-членів ЄС мають обговорити план про 20 мільярдів євро на військову допомогу Україні на наступні чотири роки, а також гостре питання постачання боєприпасів.