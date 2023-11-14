Президент Литви зустрівся з Орбаном: "Це була цікава дискусія"

Президент Литви Гітанас Науседа у Берліні провів зустріч з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, під час якої обговорювалася, зокрема, розв’язана Росією війна проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами литовського президента, ця зустріч стала нагодою обговорити позицію Угорщини щодо Росії, яка веде загарбницьку війну.

"Говорити потрібно завжди. Я вірю в силу діалогу, і коли ти говориш з дуже чіткими аргументами і до них прислухаються, це визначає позицію тих країн, які, як ми вважаємо, знаходяться по інший бік барикад. Навіть вчора у нас була цілком нормальна розмова", – розповів Науседа.

У цьому контексті він нагадав заяви Орбана про те, що рішення щодо підтримки України було помилковим і не спрацювало.

"Я поставив Орбану риторичне запитання: чи може він уявити, що сталося б, якби ця підтримка не була надана, і які загрози були б не тільки для всього східного флангу, але й для самої Угорщини? Це була цікава дискусія", – додав Науседа.

Орбан регулярно стає об'єктом критики всередині ЄС. Зокрема, угорського прем'єра критикували за зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним у Пекіні.

Під час переговорів з Путіним Орбан назвав вторгнення в Україну не війною, а – використовуючи виверт російської пропаганди – "воєнною операцією".

На саміті ЄС прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не планує вибачатися за свою зустріч з президентом Росії у Китаї та вважає свої дії правильними.