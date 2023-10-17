Путін вперше за понад рік зустрівся з лідером країни ЄС – Орбаном

Президент РФ Владімір Путін провів переговори у китайській столиці Пекіні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Інформацію про це агентству MTI підтвердив керівник пресслужби угорського прем'єра Берталан Хаваші, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.

Орбан обговорив з Путіним угорсько-російську співпрацю у сфері постачання газу і нафти, а також ядерної енергетики.

Лідер угорського уряду під час зустрічі наголосив на важливості миру, зазначив Хаваші.

"Зустріч з президентом Путіним. Сьогодні всіх в Європі хвилює одне питання: чи буде припинення вогню в Україні? Для нас, угорців, головне, щоб по-сусідству у нас зупинились потоки біженців, санкції та бойові дії", – написав Орбан на своїй офіційній Facebook-сторінці, опублікувавши фото з президентом Росії.

Index

Раніше речник Путіна Дмитрій Пєсков заявляв, що зустріч з Орбаном не планується, однак переговори все ж відбулися.

Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни Європейського Союзу. У квітні 2022 року до Москви приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер, який зустрічався з главою Кремля.

Орбан регулярно відзначається антиукраїнськими заявами у дусі російської пропаганди. Зокрема, він казав, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.

Також він заявляв, що через війну в Україні не зрозуміло, якою є її територія і населення, а також сказав, що ЄС перед "серйозними розмовами про вступ" України має провести стратегічний аналіз того, як це вплине на союз.