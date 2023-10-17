Орбан на зустрічі з Путіним назвав війну проти України "воєнною операцією"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у розмові з президентом Росії Владіміром Путіним назвав російську війну проти України "воєнною операцією".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Російське пропагандистське агентство РИА "Новости" у вівторок поширило фрагмент розмови із синхронним перекладом, де Орбан нібито каже про "воєнну операцію". Водночас, тихо, але на фоні чутно фразу katona műveletek – воєнна операція.

"Ні, Вікторе. Те, що відбувається в Україні – це не "спеціальна воєнна операція", це ВІЙНА. Війна, в якій борються угорці із Закарпаття. Ганьба!", – відреагував депутат угорського парламенту Мартон Томпош, який є одним із засновників представленого в парламенті опозиційного руху Momentum.

Як повідомлялося, президент РФ Владімір Путін провів переговори у китайській столиці Пекіні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни Європейського Союзу. У квітні 2022 року до Москви приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер, який зустрічався з главою Кремля.

Орбан регулярно відзначається антиукраїнськими заявами у дусі російської пропаганди. Зокрема, він казав, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.

Також він заявляв, що через війну в Україні не зрозуміло, якою є її територія і населення, а також сказав, що ЄС перед "серйозними розмовами про вступ" України має провести стратегічний аналіз того, як це вплине на союз.