Латвія виділяє другий внесок у програму "Зерно з України"

Уряд Латвії вирішив виділити 50 тисяч євро на програму гуманітарної допомоги для найбідніших країн "Зерно з України".

Про рішення у вівторок повідомила пресслужба латвійського уряду, пише "Європейська правда".

Ініціативу "Зерно з України" започаткували у 2022 році і на сьогодні до чотирьох країн – Сомалі, Ефіопії, Кенії та Ємену – в рамках програми було поставлено 170 тисяч тонн зерна.

"Внески в програму "Зерно з України" підтримають зусилля України, спрямовані на забезпечення глобальної продовольчої безпеки, що є одним з елементів запропонованої Україною мирної ініціативи", – зазначили у латвійському уряді.

Цим внеском Латвія підтримує як Україну, так і країни, до яких буде відправлено українське зерно.

Це буде другий внесок Латвії в програму "Зерно з України". У 2022 році країна виділила також 50 тисяч євро.

Україна запустила ініціативу Grain from Ukraine у день пам’яті жертв голодоморів минулого року.

Тоді ж глава представництва ЄС у Києві повідомляв, кілька країн і Європейський Союз зобов'язалися надати значні суми, щоб доставити українське зерно до найбідніших країн світу.