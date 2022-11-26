Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Євросоюз і кілька держав виділять значні суми на доставку українського зерна у найбідніші країни - посол ЄС

Субота, 26 листопада 2022, 11:37

Кілька країн і Європейський союз зобов'язуються надати значні суми, щоб доставити українське зерно до найбідніших країн світу.

Про це повідомив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, пише "Європейська правда".

Маасікас зазначив, що Україна вшановує сумну річницю Голодомору самітом з глобальної продовольчої безпеки, у той час як Росія використовує продовольство як зброю. 

"Кілька країн і ЄС обіцяють значні суми, щоб українське зерно доставлялося до найбідніших країн світу", - повідомив посол.

МЗС України в суботу закликало міжнародних партнерів визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та не допустити подальших воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду з боку Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ

Статті

Таємна допомога Папи Римського. Що не помітила Україна за скандальними заявами понтифіка

Яким насправді є ставлення Папи Франциска до війни в Україні? За 9 місяців війни він зробив низку заяв, частина з яких дуже образила багатьох українців.
25 листопада 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Соціальні мережі та проміжні вибори в США: як зупинили потік дезінформації

Цьогорічну виборчу кампанію у США оцінюють як перемогу техгігантів над дезінформацією. Як соціальним мережам вдалося добитися цього?
25 листопада 2022 — Анастасія Романюк, для Європейської правди

Ілюзія компромісу: як владнали конфлікт між Сербією та Косовом та коли буде наступний

ЄС вдалося уникнути нового конфлікту на Балканах, який міг розпочатися вже 24 листопада. Проте криза між Сербією та Косовом зайшла занадто далеко.
24 листопада 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда