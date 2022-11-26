Євросоюз і кілька держав виділять значні суми на доставку українського зерна у найбідніші країни - посол ЄС

Кілька країн і Європейський союз зобов'язуються надати значні суми, щоб доставити українське зерно до найбідніших країн світу.

Про це повідомив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, пише "Європейська правда".

Маасікас зазначив, що Україна вшановує сумну річницю Голодомору самітом з глобальної продовольчої безпеки, у той час як Росія використовує продовольство як зброю.

"Кілька країн і ЄС обіцяють значні суми, щоб українське зерно доставлялося до найбідніших країн світу", - повідомив посол.

Ukraine is pointedly commemorating the sad anniversary of Holodomor with a summit on food security, since Russia is weaponising food. The EU and several countries are pledging large sums of support to get Ukrainian grain to the poorest countries in the world. pic.twitter.com/Wp1Z9W4x7H — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 26, 2022

МЗС України в суботу закликало міжнародних партнерів визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та не допустити подальших воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду з боку Росії.