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Ініціатива "Зерно з України": До 60 суден з продовольством відправлять до бідних країн Африки

Субота, 26 листопада 2022, 12:31

Україна запускає ініціативу Grain from Ukraine ("Зерно з України") у день пам’яті жертв голодоморів, згідно з якою до 60 суден з українським зерном зможуть бути відправлені до найбідніших країн Африки. 

Про це у своїй заяві виданню The Guardian розповів президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

Минулого тижня Росія погодилася продовжити так звану "зернову угоду" ще на 120 днів. З моменту початку дії угоди, яка розблокувала Чорне море, загалом 11 млн тонн української сільськогосподарської продукції потрапили до 38 країн світу.

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Однак деякі з найбідніших країн опинилися поза ринком через високі ціни на зерно. 

Суть програми під назвою "Зерно з України" полягає в тому, що країни-учасниці проєкту купують сільськогосподарську продукцію в українських виробників - пріоритет надається малим та середнім підприємствам - і передають її до країн, що перебувають на межі голоду.

Згідно з ініціативою, до 60 суден з українським зерном можуть бути спрямовані в найбідніші країни Африки до середини наступного року.

Ініціатива кидає виклик російському наративу про те, що відповідь Заходу на війну Путіна проти України посилила існуючий дефіцит продовольства в Африці.

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Ініціатива організована спільно державними структурами, неурядовими організаціями та приватними компаніями.

Перші три кораблі в рамках ініціативи повинні були відправитися з Одеси в Судан, Сомалі та Ємен. Одне судно, профінансоване Німеччиною, вже відправлено в Ефіопію.

Зеленський підкреслив, що Україна запускає програму в день пам'яті жертв голодоморів та ніколи не забуде про свою відповідальну роль, переживши голод як нація.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив раніше в суботу, що кілька країн і Європейський союз зобов'язуються надати значні суми, щоб доставити українське зерно до найбідніших країн світу.

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