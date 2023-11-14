Латвия выделяет второй взнос в программу "Зерно из Украины"

Правительство Латвии решило выделить 50 тысяч евро на программу гуманитарной помощи для беднейших стран "Зерно из Украины".

О решении во вторник сообщила пресс-служба латвийского правительства, пишет "Европейская правда".

Инициативу "Зерно из Украины" начали в 2022 году, и на сегодня в четыре страны – Сомали, Эфиопию, Кению и Йемен – в рамках программы было поставлено 170 тысяч тонн зерна.

"Взносы в программу "Зерно из Украины" поддержат усилия Украины, направленные на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, что является одним из элементов предложенной Украиной мирной инициативы", – отметили в латвийском правительстве.

Этим вкладом Латвия поддерживает как Украину, так и страны, в которые будет отправлено украинское зерно.

Это будет второй вклад Латвии в программу "Зерно из Украины". В 2022 году страна выделила также 50 тысяч евро.

Украина запустила инициативу Grain from Ukraine в день памяти жертв голодоморов в прошлом году.

Тогда же глава представительства ЕС в Киеве сообщал, что несколько стран и Европейский Союз обязались предоставить значительные суммы, чтобы доставить украинское зерно в беднейшие страны мира.