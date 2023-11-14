У Литві лідером президентського рейтингу залишається Науседа

Чинний президент Литви Гітанас Науседа продовжує лідирувати у президентському рейтингу, згідно з останніми опитуваннями.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані опитування, проведеного компанією соціологічних і ринкових досліджень Spinter tyrimai на замовлення Delfi.

За даними опитування, у жовтні за Науседу проголосували б 19,3% опитаних. У вересні ж його підтримка досягла 23,2%.

Найближчими суперниками Науседи залишаються прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте та адвокат Ігнас Вегеле.

Рейтинг Шимоніте зріс на 3,5 відсоткових пункта – за неї на президентських виборах у вересні проголосували б 6,6% респондентів, а в жовтні – 10,1%.

У вересні за Ігнаса Вегеле проголосували б 8,5% респондентів, а в жовтні – 8,8%.

Опитування проводилось з 17 до 28 жовтня, було опитано 1011 осіб віком від 18 до 75 років – половина з них відповідала на запитання телефоном, інша половина – онлайн. Похибка результатів дослідження становить 3,1%.

Минулого тижня Сейм Литви ухвалив рішення, згідно з яким президентські вибори в країні відбудуться 12 травня наступного року.

Водночас сам Науседа раніше заявляв, що ще не вирішив, чи буде балотуватися на другий термін на президентських виборах наступного року.