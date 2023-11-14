В Литве лидером президентского рейтинга остается Науседа

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа продолжает лидировать в президентском рейтинге, согласно последним опросам.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией социологических и рыночных исследований Spinter tyrimai по заказу Delfi.

По данным опроса, в октябре за Науседу проголосовали бы 19,3% опрошенных. В сентябре же его поддержка достигла 23,2%.

Ближайшими соперниками Науседы остаются премьер-министр Ингрида Шимоните и адвокат Игнас Вегеле.

Рейтинг Шимоните вырос на 3,5 процентных пункта – за нее на президентских выборах в сентябре проголосовали бы 6,6% респондентов, а в октябре – 10,1%.

В сентябре за Игнаса Вегеле проголосовали бы 8,5% респондентов, а в октябре – 8,8%.

Опрос проводился с 17 по 28 октября, было опрошено 1011 человек в возрасте от 18 до 75 лет – половина из них отвечала на вопросы по телефону, другая половина – онлайн. Погрешность результатов исследования составляет 3,1%.

На прошлой неделе Сейм Литвы принял решение, согласно которому президентские выборы в стране состоятся 12 мая следующего года.

В то же время сам Науседа заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок на президентских выборах в следующем году.