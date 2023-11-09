Сейм Литви призначив дату президентських виборів

Сейм Литви ухвалив рішення, згідно з яким президентські вибори в країні відбудуться 12 травня наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Спікерка литовського парламенту Вікторія Чміліте-Нільсен, вносячи проєкт до Сейму на початку цього тижня, заявила, що ця дата визначається обставинами, викладеними в Конституції.

"Згідно з 80 статтею Конституції, чергові президентські вибори проводяться в останню неділю за два місяці до закінчення терміну президентських повноважень. Чинний президент Гітанас Науседа склав присягу і отримав усі повноваження президента 12 липня 2019 року. Тому чергові президентські вибори мають відбутися 12 травня 2024 року", – зазначила вона.

Навесні Сейм оголосив, що 12 травня в Литві відбудеться також обов'язковий референдум про легалізацію множинного громадянства.

Згідно з останніми опитуваннями, чинний президент Гітанас Науседа залишається найпопулярнішим політиком в Литві.

Водночас він ще не вирішив, чи буде балотуватися на другий термін на президентських виборах наступного року.