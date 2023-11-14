Влада Франції попереджає жителів Парижа про труднощі на час Олімпіади

Міністр транспорту Франції Клеман Бон визнав, що дорожній рух у Парижі буде "складним" під час Олімпійських ігор, які відбудуться наступного літа.

Його заяву наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

"У дні змагань пересування Парижем буде ускладнене", – сказав Бон, виступаючи перед представниками ресторанного та готельного бізнесу.

За словами французького міністра, він представить плани дорожнього руху на час Олімпіади "до кінця листопада, найпізніше – на початку грудня", але попередив, що вони будуть "жорсткими".

Він додав, що буде проведена "інформаційна кампанія", щоб переконатися, що "у нас буде трохи менше непотрібних поїздок...під час Ігор".

Париж готується прийняти близько 16 мільйонів туристів під час літніх Олімпійських ігор 2024 року, що викликає занепокоєння щодо здатності влади регулювати дорожній рух у французькій столиці.

Під час подачі заявки на проведення Олімпіади Франція пообіцяла реконструкцію системи громадського транспорту в Парижі та його околицях.

Але ці плани затримуються і, як очікується, деякі із запланованих об'єктів інфраструктури не будуть завершені вчасно до Олімпіади.

Нагадаємо, влітку книгопродавці в Парижі обурилися через плани "сховати" їх під час Олімпіади 2024 року після того, як місцева влада наказала їм перенести їхні торгові точки до церемонії відкриття Ігор з міркувань безпеки.

А у березні довкола Олімпіади-2024 в Парижі розгорнувся скандал, пов'язаний із запровадженням суперечливої системи відеоспостереження, яка, як кажуть критики, порушує право на приватність.