Паризькі книготорговці обурені планами "сховати" їх під час Олімпіади

Книгопродавці в Парижі обурилися через плани "сховати" їх під час Олімпіади 2024 року після того, як місцева влада наказала їм перенести їхні торгові точки до церемонії відкриття Ігор з міркувань безпеки.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у публікації The Guardian.

Bouquinistes уздовж річки Сени – це найбільший книжковий ринок просто неба у Європі, він є символом 400-річної традиції.

Проте, за словами міської влади, близько 570 торгових точок, які складають близько 60% від загальної кількості вздовж річки, необхідно буде демонтувати та перемістити заради церемонії відкриття Олімпіади 26 липня наступного року.

Раніше цього тижня поліція повідомила книготорговцям, що їхні кіоски перебувають в межах периметру охорони під час церемонії та повинні бути прибрані з "очевидних міркувань безпеки".

Книготорговці стверджують, що цей крок загрожує стерти символ міста.

Організатори Олімпійських ігор в Парижі очікують, що щонайменше 600 тисяч людей відвідають церемонію відкриття на Сені, під час якої спортсмени та делегації пропливуть уздовж річки. Це вперше церемонія відкриття відбудеться за межами стадіону і публіка матиме вільний доступ до неї.

Уряд Франції планує забезпечити безпеку заходу, для чого залучать 35 000 агентів безпеки та військових.

У заяві влади Парижа йдеться, що її представники зустрілися з книготорговцями на початку цього місяця і запропонували оплатити витрати на демонтаж кіосків і будь-які ремонтні роботи в разі їх пошкодження.

Незрозуміло, чи повинні книготорговці переїхати на весь час Ігор, чи лише на церемонію відкриття. Але місто запросило їх перебратися до спеціально створеного "села книготорговців" у "літературному районі біля Сени" на час 33-ї Олімпіади з 26 липня по 11 серпня.

На bouquinistes продають книги вздовж Сени з 16 століття.

Нагадаємо, за рік до початку Олімпіади Париж перебуває на завершальній стадії історичного очищення Сени, що незабаром поверне плавців і дайверів до річки.