Власти Франции предупреждают жителей Парижа о трудностях на время Олимпиады

Министр транспорта Франции Клеман Бон признал, что дорожное движение в Париже будет "сложным" во время Олимпийских игр, которые состоятся следующим летом.

Его заявление приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

"В дни соревнований передвижение по Парижу будет затруднено", – сказал Бон, выступая перед представителями ресторанного и гостиничного бизнеса.

По словам французского министра, он представит планы дорожного движения на время Олимпиады "до конца ноября, самое позднее – в начале декабря", но предупредил, что они будут "жесткими".

Он добавил, что будет проведена "информационная кампания", чтобы убедиться, что "у нас будет немного меньше ненужных поездок...во время Игр".

Париж готовится принять около 16 миллионов туристов во время летних Олимпийских игр 2024 года, что вызывает беспокойство относительно способности властей регулировать дорожное движение во французской столице.

При подаче заявки на проведение Олимпиады Франция пообещала реконструкцию системы общественного транспорта в Париже и его окрестностях.

Но эти планы задерживаются и, как ожидается, некоторые из запланированных объектов инфраструктуры не будут завершены вовремя к Олимпиаде.

Напомним, летом книготорговцы в Париже возмутились из-за планов "спрятать" их во время Олимпиады 2024 года после того, как местные власти приказали им перенести их торговые точки до церемонии открытия Игр из соображений безопасности.

А в марте вокруг Олимпиады-2024 в Париже разгорелся скандал, связанный с введением противоречивой системы видеонаблюдения, которая, как говорят критики, нарушает право на приватность.