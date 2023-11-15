Держдеп: США не планують зустрічей з РФ на саміті АТЕС

Сполучені Штати не збираються проводити зустрічей з представниками РФ в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

"Мені невідомо про жодні заплановані зустрічі між нами та російським урядом в рамках АТЕС", – зазначив він.

Саміт АТЕС проходитиме цього тижня в американському Сан-Франциско. РФ на ньому представлятиме делегація на чолі з віцепрем’єр-міністром.

Раніше повідомляли, що в межах саміту відбудеться перша за цей рік зустріч для президента США Байдена та голови Китаю Сі Цзіньпіна. За словами американського лідера, його метою під час переговорів з главою КНР є відновлення нормальної комунікації між двома країнами, включаючи контакти між військовими.

Як заявили раніше у Білому домі, Байден хоче відновити військові канали зв'язку з КНР під час зустрічі з Сі Цзіньпіном, яка відбудеться 15 листопада.

Раніше повідомляли, що на зустрічі у Сан-Франциско, яка стане першою за цей рік для Байдена і Сі, вони обговорять питання двосторонніх відносин між США й Китаєм, важливість підтримки каналів комунікації, а також "низку регіональних і глобальних проблем".