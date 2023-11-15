Госдеп: США не планируют встреч с РФ на саммите АТЭС

Соединенные Штаты не собираются проводить встреч с представителями РФ в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

"Мне неизвестно ни о каких запланированных встречах между нами и российским правительством в рамках АТЭС", – отметил он.

Саммит АТЭС будет проходить на этой неделе в американском Сан-Франциско. РФ на нем будет представлять делегация во главе с вице-премьер-министром.

Ранее сообщалось, что в рамках саммита состоится первая за этот год встреча для президента США Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина. По словам американского лидера, его целью во время переговоров с главой КНР является восстановление нормальной коммуникации между двумя странами, включая контакты между военными.

Как заявили ранее в Белом доме, Байден хочет восстановить военные каналы связи с КНР во время встречи с Си Цзиньпином, которая состоится 15 ноября.

Ранее сообщалось, что на встрече в Сан-Франциско, которая станет первой за этот год для Байдена и Си, они обсудят вопросы двусторонних отношений между США и Китаем, важность поддержания каналов коммуникации, а также "ряд региональных и глобальных проблем".