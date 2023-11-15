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У Франції реєструють нові спекотні рекорди: на півдні майже 28°C 

Середа, 15 листопада 2023, 11:36

Попри глибоку осінь, на півдні Франції зберігається літня погода, а показники 14 листопада у низці районів побили попередні рекорди.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда". 

У вівторок 14 листопада в Каннах зафіксували 27.7°C. Цей показник побив рекорд листопада 2004 року, коли стовпчик термометра піднявся до 25.8°C.

У місті Пегома у Приморських Альпах зафіксували 28.2°C – майже як і в листопаді минулого року. 

У департаменті Східні Піренеї в місті Сере було 28,5°C, майже такі ж показники тримаються з неділі. 

Перед цим повідомляли, що у Франції останній місяць став рекордним за кількістю опадів, особливо для північного заходу країни. 

За даними європейської програми Copernicus, глобально жовтень 2023 року став найтеплішим в історії спостережень, побивши рекорд 2019 року, а для Європи – четвертим найтеплішим в історії спостережень.

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