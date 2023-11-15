У Франції реєструють нові спекотні рекорди: на півдні майже 28°C 

Попри глибоку осінь, на півдні Франції зберігається літня погода, а показники 14 листопада у низці районів побили попередні рекорди.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У вівторок 14 листопада в Каннах зафіксували 27.7°C. Цей показник побив рекорд листопада 2004 року, коли стовпчик термометра піднявся до 25.8°C.

Ce 13 novembre fut parfois #chaud sur le Sud-Ouest de la #France, notamment près des Pyrénées avec une quinzaine de records mensuels de #chaleur battus. On a pu relever :

➡️28.5°C à Céret (66)

➡️27.5°C à Benejacq (64) – Record mensuel

➡️26.8°C à Trois-Villes (64)

➡️26.3°C à la… pic.twitter.com/FZvPva5rtF November 13, 2023

У місті Пегома у Приморських Альпах зафіксували 28.2°C – майже як і в листопаді минулого року.

У департаменті Східні Піренеї в місті Сере було 28,5°C, майже такі ж показники тримаються з неділі.

Перед цим повідомляли, що у Франції останній місяць став рекордним за кількістю опадів, особливо для північного заходу країни.

За даними європейської програми Copernicus, глобально жовтень 2023 року став найтеплішим в історії спостережень, побивши рекорд 2019 року, а для Європи – четвертим найтеплішим в історії спостережень.