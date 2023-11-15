Во Франции регистрируют новые жаркие рекорды: на юге почти 28°C

Несмотря на глубокую осень, на юге Франции сохраняется летняя погода, а показатели 14 ноября в ряде районов побили предыдущие рекорды.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Во вторник 14 ноября в Каннах зафиксировали 27.7°C. Этот показатель побил рекорд ноября 2004 года, когда столбик термометра поднялся до 25.8°C.

🥵🌡️#chaleur Des températures très élevées dans le Midi cet après-midi. Jusqu'à :

▶️27,7°C à Cannes (06)

▶️27,9°C à Cuers (83)

▶️28,1°C à Lagrasse (11)

▶️28,2°C à Ponte-Leccia (2B)

▶️28,2°C à Durban-Corbières (11)

▶️28,9°C à Oletta (2B) pic.twitter.com/f7RSAkftpM November 14, 2023

В городе Пегома в Приморских Альпах зафиксировали 28.2°C – почти как и в ноябре прошлого года.

В департаменте Восточные Пиренеи в городе Сере было 28,5°C, почти такие же показатели держатся с воскресенья.

Перед этим сообщалось, что во Франции последний месяц стал рекордным по количеству осадков, особенно для северо-запада страны.

По данным европейской программы Copernicus, глобально октябрь 2023 года стал самым теплым в истории наблюдений, побив рекорд 2019 года, а для Европы – четвертым самым теплым в истории наблюдений.