У Франції останній місяць став рекордним за кількістю опадів

Останні чотири тижні стали для Франції рекордними за сукупною кількістю опадів, побивши рекорд 1993 року.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У понеділок метеорологічне відомство повідомило, що з 18 жовтня по 12 листопада середня кількість опадів становила 215,4 мм.

"Це перший раз, коли Франція зареєструвала такі кумулятивні показники за 26 днів поспіль", – розповіли у Météo-France, зазначивши також, що попередній рекорд був 30 років тому – восени 1993 року, коли між 21 вересня і 16 жовтня кумулятивні показники складали 196,9 мм.

Рясні зливи очікуються у Франції ще наступні кілька днів.

У страхових компаніях кажуть, що орієнтовні збитки від останніх двох штормів складають 1,3 млрд євро.

Нагадаємо, загалом у Європі внаслідок найсильнішого шторму осені загинули 14 осіб.

За даними європейської програми Copernicus, глобально жовтень 2023 року став найтеплішим в історії спостережень, побивши рекорд 2019 року, а для Європи – четвертим найтеплішим в історії спостережень.