Жовтень 2023 року став найтеплішим в історії спостережень

Жовтень 2023 року став найтеплішим по всьому світу, побивши рекорд 2019 року.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані опублікувала європейська програма дослідження навколишнього середовища та безпеки Copernicus.

Середньомісячна температура повітря на суходолі склала 15.30°C, що на 0.85°C більше за середні показники жовтня у 1991-2020 роках та на 0.40°C більше, ніж у попередньому рекордно теплому жовтні 2019 року.

Місяць був приблизно на 1.7°C теплішим, ніж оцінки для середніх показників жовтня 1850-1900 років – умовно доіндустріальної епохи.

Безпосередньо для Європи жовтень 2023 року став четвертим найтеплішим в історії спостережень, з середньомісячною температурою на 1.30°C вищою, ніж європейські показники 1991-2020 років.

Середня температура на поверхні моря у широтах, менших за 60°, стала також рекордною – 20.79°C.

"Можна майже з певністю сказати, що 2023 рік стане найтеплішим в історії спостережень, він вже зараз на 1.43ºC тепліший за середні показники доіндустріальної доби", – зазначила Саманта Бургес, заступниця керівника відділу з питань змін клімату служби Copernicus.

Нагадаємо, вересень цього року також виявився найспекотнішим для Європи та всього світу, побивши рекорд 2020 року.