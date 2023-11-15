ЗМІ: У Німеччині відкладається легалізація канабісу

Легалізація канабісу в Німеччині, яку підтримав федеральний уряд, ймовірно, буде відкладена до 2024 року.

Як пише "Європейська правда", про це агентству DPA повідомили посадовці, обізнані з розкладом роботи парламенту.

Джерела в трипартійній коаліції канцлера Олафа Шольца називають можливою датою початку дії закону 1 квітня 2024 року.

Планують, що закон буде прийнятий у Бундестазі, нижній палаті парламенту, в період з 13 по 15 грудня. Потім своє слово має сказати Бундесрат, верхня палата, яка представляє 16 земель Німеччини.

Втім, остання сесія палати в цьому році відбудеться 15 грудня, що робить розгляд законопроєкту малоймовірним у 2023 році, оскільки представники Бундесрату повинні мати можливість обговорити його ухвалення.

Наступне засідання Бундесрату відбудеться 2 лютого 2024 року, після чого закон може набути чинності.

Ініційований урядом законопроєкт передбачає вилучення канабісу зі списку заборонених речовин у Законі про наркотики. Дорослим, які досягли 18-річного віку, буде дозволено зберігати до 25 грамів наркотику. Приватно можна вирощувати максимум три рослини.

У конопляних клубах членам буде дозволено колективно вирощувати наркотик та розповсюджувати його один одному, але не більше 50 грамів на місяць на кожного члена клубу.

Для осіб віком від 18 до 21 року дозволятиметься до 30 грамів на місяць з максимальним вмістом 10% тетрагідроканабінолу (ТГК) – речовини, що має дурманний ефект.

Раніше федеральний уряд Німеччини підтримав запропонований Міністерством охорони здоров’я законопроєкт про легалізацію канабісу попри опозицію представників поліції та медичної сфери.

Перед цим прихильники легалізації споживання канабісу пройшли Берліном під час традиційного конопляного параду.