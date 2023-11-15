СМИ: В Германии откладывается легализация каннабиса

Легализация каннабиса в Германии, которую поддержало федеральное правительство, вероятно, будет отложена до 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству DPA сообщили чиновники, знающие расписание работы парламента.

Источники в трехпартийной коалиции канцлера Олафа Шольца называют вероятной датой начала действия закона 1 апреля 2024 года.

Планируется, что закон будет принят в Бундестаге, нижней палате парламента, в период с 13 по 15 декабря. Затем свое слово должно сказать Бундесрат, верхняя палата, представляющая 16 земель Германии.

Однако последняя сессия палаты в этом году состоится 15 декабря, что делает рассмотрение законопроекта маловероятным в 2023 году, поскольку представители Бундесрата должны иметь возможность обсудить его принятие.

Следующее заседание Бундесрата состоится 2 февраля 2024 года, после чего закон может вступить в силу.

Инициированный правительством законопроект предусматривает извлечение каннабиса из списка запрещенных веществ в Законе о наркотиках. Взрослым, достигшим 18-летнего возраста, будет разрешено хранить до 25 граммов наркотика. Частно можно выращивать максимум три растения.

В конопляных клубах членам будет разрешаться коллективно выращивать наркотик и распространять его друг другу, но не более 50 граммов в месяц на каждого члена клуба.

Для лиц от 18 до 21 года будет разрешаться до 30 граммов в месяц с максимальным содержанием 10% тетрагидроканабинола (ТГК) – вещества, имеющего одурманивающий эффект.

Ранее федеральное правительство Германии поддержало предложенный Министерством здравоохранения законопроект о легализации каннабиса несмотря на оппозицию представителей полиции и медицинской сферы.

Перед этим сторонники легализации потребления каннабиса прошли по Берлину во время традиционного конопляного парада.