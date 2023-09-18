Трамп заявив, що спроба скасувати результати виборів 2020 року - це його рішення

Колишній президент Дональд Трамп заявив, що проігнорував юридичні поради адвокатів, які запевняли його, що президентські вибори 2020 року не були вкрадені.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

За його словами, він не слухав адвокатів Білого дому та його передвиборчої кампанії, тому що не поважав їх як юристів.

"У нас багато людей, і це мій вибір. Це було моє рішення. Але я прислухався до деяких людей", – наголосив Трамп.

"Але я поважав інших (адвокатів). Я поважав багатьох інших, які говорили, що вибори були сфальсифіковані", – уточнив експрезидент США.

Раніше Трамп подав клопотання про відсторонення окружного судді Тані Чуткан від головування в одній з кримінальних справ за звинуваченням у спробі скасувати його програш на президентських виборах 2020 року.

Перед цим він не визнав себе винним у справі про втручання у вибори 2020 року у штаті Джорджія та відмовився приїжджати до суду для офіційного оголошення звинувачень.

Трампу, який вийшов під заставу у 200 тисяч доларів, зробили так зване тюремне фото (магшот) – він став першим експрезидентом США, який пройшов через цю процедуру.

Трамп наразі є фігурантом чотирьох кримінальних справ: двох федеральних, пов'язаних із неналежним поводженням із секретними документами й штурмом Капітолія в січні 2021 року; у штаті Нью-Йорк – через виплату грошей колишній порноакторці в порушення правил фінансування політичної кампанії; та у штаті Джорджія – за підозрою у створенні "злочинної організації" для втручання у вибори-2020.

Детальніше про останню справу щодо Трампа читайте в матеріалі "ЄвроПравди".