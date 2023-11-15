Суд одного из штатов США не поддержал исключение Трампа из выборов-2024

Судья американского штата Мичиган во вторник высказался против применения 14-й поправки Конституции США в отношении Дональда Трампа, которая запрещает избираться в федеральные органы власти участникам "мятежа" против государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Иск в Мичигане – один из нескольких, где истцы, прежде всего левые и либеральные организации, требуют применить к экс-президенту США 14-ю поправку к Конституции в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года и исключить его имя из списков избирателей на партийных выборах (праймериз) во время голосования за кандидатуру президента.

Эта поправка была принята после Гражданской войны 1861-1865 годов для недопущения к федеральным должностям бывших повстанцев Конфедерации – сепаратистского образования на юге США, которое выступало за сохранение рабства.

Суд в Мичигане, однако, отклонил аргументы о том, что роль Трампа в штурме Капитолия означает возможность запретить его участие в выборах президента США. Он указал, что решение о том, можно ли назвать события 6 января 2021 года мятежом, должен определить Конгресс, а не "один отдельно взятый судья".

Хотя истцы, либеральная группа "Свобода слова для людей", уже объявила намерение подать апелляцию, маловероятно, что она изменит приговор. Аналогичных решений, как пишет АР, эксперты ожидают и по другим аналогичным искам, в частности в штате Колорадо.

На прошлой неделе Верховный суд Миннесоты также принимал решение по одному из исков против Трампа на основании 14-й поправки и пришел к выводу, что праймериз – это партийное соревнование, а потому конституционное право на участие в них не является проблемой.

Трамп сейчас – самый популярный кандидат на номинацию Республиканской партии для участия в выборах президента США в 2024 году. Но над ним нависают несколько уголовных дел на федеральном уровне и в штатах Нью-Йорк и Джорджия, два из которых касаются его роли в событиях 6 января 2021 года.

Читайте также: Остановить Трампа: что грозит экс-президенту США по обвинениям о штурме Капитолия.