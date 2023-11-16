ЗМІ: Президент Литви залишив засідання Євроради раніше через баскетбол

Президент Литви Гітанас Науседа раніше залишив засідання Європейської ради в Брюсселі, яке проходило 26-27 жовтня, ввечері того ж дня його помітили в Каунасі на баскетбольному матчі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Delfi.

За даними порталу, на момент, коли іноземні ЗМІ оголосили про закінчення зустрічі в Брюсселі, літак Spartanas на борту з литовським президентом вже був у повітрі.

Зокрема, журналісти The Guardian повідомили, що засідання офіційно завершилося о 14.18 за бельгійським часом, однак літак з Науседою і його делегацією вилетів з Брюсселя о 14.03 і приземлився у Вільнюсі о 17.48 за литовським часом.

Того ж дня о 20:00 в Каунасі розпочався баскетбольний матч між "Жальгірісом" і "Валенсією Баскет", який Науседа і його дружина Діана дивилися на "Жальгіріс Арені".

Водночас речник литовського президента Рідас Ясюленіс не відповів на питання, чи поспішав Науседа на баскетбольний матч.

Раніше Науседа розповів про свою зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном, заявивши, що "це була цікава дискусія".

Варто зазначити, що згідно з останніми опитуваннями, Науседа продовжує залишатися найпопулярнішим політиком в Литві.