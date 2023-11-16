СМИ: Президент Литвы покинул заседание Евросовета раньше из-за баскетбола

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее покинул заседание Европейского совета в Брюсселе, которое проходило 26-27 октября, вечером 27 октября его заметили в Каунасе на баскетбольном матче.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Delfi.

По данным портала, на момент, когда иностранные СМИ объявили об окончании встречи в Брюсселе, самолет Spartanas с литовским президентом на борту уже был в воздухе.

В частности, журналисты The Guardian сообщили, что заседание официально завершилось в 14.18 по бельгийскому времени, однако самолет с Науседой и его делегацией вылетел из Брюсселя в 14.03 и приземлился в Вильнюсе в 17.48 по литовскому времени.

В тот же день в 20:00 в Каунасе начался баскетбольный матч между "Жальгирисом" и "Валенсией Баскет", который Науседа и его жена Диана смотрели на "Жальгирис Арене".

В то же время пресс-секретарь литовского президента Ридас Ясюленис не ответил на вопрос, спешил ли Науседа на баскетбольный матч.

Ранее Науседа рассказал о своей встрече с венгерским премьером Виктором Орбаном, заявив, что "это была интересная дискуссия".

Стоит отметить, что согласно последним опросам, Науседа продолжает оставаться самым популярным политиком в Литве.