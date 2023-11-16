Главу МЗС Латвії критикують за витрати на спецрейси, він відреагував

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш відповів на критику щодо витрат на приватні авіарейси в той час, коли він ще обіймав посаду прем'єра.

Його заяву наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Раніше стало відомо, що спецрейси для делегацій Каріньша у період із 2021 року до вересня 2023 року обійшлися держбюджету в 613 830 євро, після чого нинішнього главу МЗС почали критикувати.

Водночас сам Каріньш не погоджується з критикою щодо витрат на спецрейси.

"Я не згоден. Я вважаю, що прем'єр-міністр повинен сидіти за столом переговорів там, де вони відбуваються. Поїздки – це всього лише засіб дістатися з Риги в іншу точку", – заявив він.

Міністр додав, що закликає і нинішню прем'єр-міністерку Евіку Сіліню в разі потреби користуватися такими авіарейсами.

Каріньш пояснив, що прем'єр-міністр – єдина посадова особа, яку неможливо замінити.

"Якщо прем'єр-міністра не буде, ніхто інший не зможе замінити його на переговорах", – наголосив він.

Говорячи про використання таких рейсів на своїй нинішній посаді, Каріньш заявив, що користуватися цими спецрейсами в Міністерстві закордонних справ неможливо.

Раніше стало відомо, що російські пранкери Вован і Лексус у вересні влаштували розмову з главою МЗС Латвії Кріш’янісом Каріньшем, який тоді ще обіймав посаду прем’єр-міністра.

У жовтні Каріньш через хворобу пропустив неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, яка проходила у Києві.