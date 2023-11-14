Російські пранкери влаштували розмову з главою МЗС Латвії

Російські пранкери Вован і Лексус у вересні влаштували розмову з главою МЗС Латвії Кріш’янісом Каріньшем, який тоді ще обіймав посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Як зазначили у Міністерстві закордонних справ Латвії, жертвами російських пранкерів стало вже багато європейських лідерів.

Пранкери за допомогою штучного інтелекту говорили з Каріньшем від імені голови Комісії Африканського союзу Муси Факі. Розмова відбувалася у форматі відеодзвінка і тривала близько 20 хвилин.

Під час розмови Каріньш намагався пояснити, що Україна веде війну з російським колоніалізмом і що країни Балтії на власному досвіді знають, якої шкоди завдав колоніалізм Москви. Він закликав не вірити обіцянкам Москви і зробив висновок, що з Росією можна розмовляти лише з позиції сили, оскільки Кремль не розуміє жодної іншої мови.

Каріньш пояснював, що країни Балтії та Польща наразі не відчувають загрози, оскільки є членами НАТО.

"Кілька країн-членів Європейського Союзу, в тому числі Латвія, стали жертвами фальшивих відеодзвінків у вересні цього року, коли так звані інтернет-пранкери Вован і Лексус за допомогою штучного інтелекту видавали себе за президента Комісії Африканського Союзу Мусу Факі", – сказала речниця Діана Егліте.

За її словами, латвійська влада проконсультувалася зі своїми колегами з ЄС перед переговорами і отримала підтвердження, що лідери інших країн також проводили подібні розмови.

"Після цього випадку були зроблені висновки щодо вдосконалення внутрішніх процедур, щоб подібні ситуації не повторювалися", – пообіцяла речниця МЗС.

Раніше стало відомо, що жертвою російських пранкерів стала прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

Крім того, у Держканцелярії Естонії заявили про підозри, що кільком європейським лідерам, зокрема естонській прем’єр-міністерці Каї Каллас, телефонували пранкери від імені Африканського союзу.

Перед цим повідомлялося, що міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен піймалася на розіграш сумнозвісних російських пранкерів, які зателефонували їй по відеозв’язку під чужим іменем – як раніше багатьом іншим європейським посадовцям.