Главу МИД Латвии критикуют за расходы на спецрейсы, он отреагировал

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш ответил на критику по поводу расходов на частные авиарейсы в то время, когда он еще занимал должность премьера.

Его заявление приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Ранее стало известно, что спецрейсы для делегаций Кариньша в период с 2021 года по сентябрь 2023 года обошлись госбюджету в 613 830 евро, после чего нынешнего главу МИД начали критиковать.

В то же время сам Кариньш не согласен с критикой относительно расходов на спецрейсы.

"Я не согласен. Я считаю, что премьер-министр должен сидеть за столом переговоров там, где они происходят. Поездки – это всего лишь средство добраться из Риги в другую точку", – заявил он.

Министр добавил, что призывает и нынешнего премьер-министра Эвику Силиню в случае необходимости пользоваться такими авиарейсами.

Кариньш пояснил, что премьер-министр – единственное должностное лицо, которое невозможно заменить.

"Если премьер-министра не будет, никто другой не сможет заменить его на переговорах", – подчеркнул он.

Говоря об использовании таких рейсов на своей нынешней должности, Кариньш заявил, что пользоваться этими спецрейсами в Министерстве иностранных дел невозможно.

Ранее стало известно, что российские пранкеры Вован и Лексус в сентябре устроили разговор с главой МИД Латвии Кришьянисом Кариньшем, который тогда еще занимал должность премьер-министра.

В октябре Кариньш из-за болезни пропустил неформальную встречу министров иностранных дел стран ЕС, которая проходила в Киеве.