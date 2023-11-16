Президенти Німеччини і Фінляндії звинуватили РФ у дестабілізації за допомогою біженців

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і його колега з Фінляндії Саулі Нііністьо звинуватили Росію в допомозі біженцям перетинати кордони з метою дестабілізації в країнах Заходу.

З відповідною заявою лідери країн виступили на пресконференції в Бонні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

З огляду на ситуацію з мігрантами на кордоні Фінляндії і РФ Штайнмаєр звернув увагу, що останнім часом, окрім звичайних маршрутів, якими нелегали потрапляють в Центральну Європу, наприклад, через Західні Балкани, почастішали випадки перетину кордону з Росії через Білорусь і Польщу до Німеччини.

"Зрозуміло, це не полегшує внутрішньонімецькі дебати про міграцію та прийом біженців", – сказав він.

"Я вважаю, що люди в Росії та інших країнах добре знають, наскільки складні ці дискусії, і що вони також спричиняють внутрішні заворушення і, відповідно, політичні труднощі в таких країнах, як Фінляндія і Німеччина. Тому я підозрюю, що це відбувається не зовсім ненавмисно", – додав німецький президент.

Нагадаємо, цього тижня фінська міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що уряд готує відповідь на зростаючий потік шукачів притулку через кордон із Росією.

Це стало відповіддю на заяви фінських прикордонників про те, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

В уряді Фінляндії не виключали й повного закриття кордону з Росією.