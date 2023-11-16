Президенты Германии и Финляндии обвинили РФ в дестабилизации с помощью беженцев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его коллега из Финляндии Саули Ниинистьо обвинили Россию в помощи просителям убежища пересекать границы с целью дестабилизации в странах Запада.

С соответствующим заявлением лидеры стран выступили на пресс-конференции в Бонне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Учитывая ситуацию с мигрантами на границе Финляндии и РФ Штайнмайер обратил внимание, что в последнее время, кроме обычных маршрутов, которыми нелегалы попадают в Центральную Европу, например, через Западные Балканы, участились случаи пересечения границы из России через Беларусь и Польшу в Германию.

"Разумеется, это не облегчает внутригерманские дебаты о миграции и приеме беженцев", – сказал он.

"Я считаю, что люди в России и других странах хорошо знают, насколько сложны эти дискуссии, и что они также вызывают внутренние беспорядки и, соответственно, политические трудности в таких странах, как Финляндия и Германия. Поэтому я подозреваю, что это происходит не совсем непреднамеренно", – добавил немецкий президент.

Напомним, на этой неделе финский министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что правительство готовит ответ на растущий поток искателей убежища через границу с Россией.

Это стало ответом на заявления финских пограничников о том, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.

В правительстве Финляндии не исключали и полного закрытия границы с Россией.