Фінляндія готує відповідь на зростаючий потік шукачів притулку через кордон РФ

На пункти перетину кордону між Росією та Фінляндією дедалі частіше приходять шукачі притулку, яких РФ мала б не випускати без документів, тому Фінляндія розмірковує над зміною процедур або закриттям КПП.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це розповіла міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен.

Марі Рантанен заявила, що ситуація на КПП з Росією досягла тієї стадії, коли "час вживати заходів".

"Дії представників російських органів змінилися – зараз проїзд з Росії до Фінляндії дозволяють навіть попри відсутність необхідних документів. Тобто, мова йде про нелегальну міграцію", – зазначила міністерка.

За її словами, Фінляндія контактувала з російською стороною з цього приводу, але це не дало бажаних результатів.

У вівторок ситуацію обговорили на зустрічі президента Фінляндії та міністрів, що відповідають за безпеку і міжнародні відносини.

МВС підготує проєкт рішення уряду, яке уможливить або обмеження перетину кордону і закриття певних КПП, або централізацію подання заявок на притулок згідно з торішніми змінами до законодавства, які дозволяють обмеження у цих питаннях за наявності загрози для громадського порядку, нацбезпеки чи громадського здоров’я.

З конкретними заходами уряд ще не визначився.

Міністерка уточнила, що кількість нелегальних мігрантів поки що невелика, але помітно зросла.

На вихідних заявки на притулок на кордоні подали 34 людини, протягом цього тижня прибуло вже понад 60 осіб без необхідних для в’їзду документів.

У Прикордонній службі кажуть, що люди прибувають переважно з Близького Сходу й Африки, найчастіше це громадяни Іраку, Сомалі та Ємену.

За оцінками прикордонників, це виглядає як організоване прибуття на кордон Фінляндії.

Як повідомлялося, фінські прикордонники на пунктах пропуску на південному сході країни перестали пускати в країну людей, які прибувають з Росії на велосипедах – у тому числі через те, що такий спосіб використовують нелегальні мігранти.

Останніми роками Фінляндія готувалася до можливої ситуації, коли Росія чинитиме гібридний вплив на Фінляндію, сприяючи прибуттю на кордон великої кількості шукачів притулку. Такий прецедент вже був у 2015-2016 роках.