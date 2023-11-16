У Грузії позбавили мандата віцеспікера парламенту, який не голосував за імпічмент президентці
У Грузії віцеспікера парламенту від провладної партії "Грузинська мрія" Давіда Сергієнка позбавили мандата на пленарному засіданні у четвер, 16 листопада.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський Перший канал.
За відповідне рішення проголосували 78 депутатів, ще двоє висловились проти.
Наприкінці жовтня Сергієнко звернувся до голови парламенту із заявою про дострокове припинення його повноважень.
Комітет з процедурних питань і правил обговорив сьогодні вранці обґрунтованість його письмової заяви і надіслав позитивний висновок до Бюро, після чого питання було включено до порядку денного.
"Ми дякуємо пану Давиду за його роботу в парламенті і бажаємо йому успіхів у подальшій діяльності", – заявив спікер парламенту Шалва Папуашвілі.
Як повідомляє "Эхо Кавказа", 5 вересня парламент уже обговорював питання про припинення депутатських повноважень Сергієнка. Причиною постановки питання про депутатські повноваження Сергієнка стали його пропуски – понад половину засідань депутат пропустив без поважних причин.
Давид Сергієнко був серед тих депутатів, які утрималися від підтримки законопроєкту "про іноагентів" у Грузії в березні поточного року.
Також він був серед двох депутатів від провладної політсили, який був відсутнім у парламенті під час голосування за імпічмент президентці Саломе Зурабішвілі.