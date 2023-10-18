Парламент Грузії очікувано провалив імпічмент президентки

У грузинському парламенті забракло голосів, аби оголосити імпічмент президентці Саломе Зурабішвілі після неоднозначного рішення Конституційного суду, який заявив, що вона перевищила свої повноваження.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з трансляцією на сайті парламенту Грузії, імпічмент Зурабішвілі підтримали 86 депутатів, тоді як для його оголошення потрібні мінімум 100 голосів. Ще один депутат проголосував проти імпічменту.

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Голосування відбувалось таємно, на засіданні була присутня особисто президентка.

У своїй промові Зурабішвілі вкотре виступила проти рішення Конституційного суду, а також закликала надати Грузії статус кандидата на членство в Європейському Союзі, аби уникнути впливу Росії.

Згідно з регламентом парламенту Грузії, вдруге оголосити імпічмент президентці він уже не зможе.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки, запланованих на наступні місяці.

Попри це Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до ЄС, анонсувавши початок турне за надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. У результаті партія влади "Грузинська мрія" ініціювала імпічмент Зурабішвілі, який підтримала мінімально необхідна кількість суддів Конституційного суду країни.

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