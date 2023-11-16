В Грузии лишили мандата вице-спикера парламента, пропустившего половину заседаний без причин

В Грузии вице-спикера парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Давида Сергиенко лишили мандата на пленарном заседании в четверг, 16 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский Первый канал.

За соответствующее решение проголосовали 78 депутатов, еще двое высказались против.

В конце октября Сергиенко обратился к председателю парламента с заявлением о досрочном прекращении его полномочий.

Комитет по процедурным вопросам и правилам обсудил сегодня утром обоснованность его письменного заявления и направил положительное заключение в Бюро, после чего вопрос был включен в повестку дня.

"Мы благодарим господина Давида за его работу в парламенте и желаем ему успехов в дальнейшей деятельности", – заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Как сообщает "Эхо Кавказа", 5 сентября парламент уже обсуждал вопрос о прекращении депутатских полномочий Сергиенко. Причиной постановки вопроса о депутатских полномочиях Сергиенко стали его пропуски – более половины заседаний депутат пропустил без уважительных причин.

Давид Сергиенко был среди тех депутатов, которые воздержались от поддержки законопроекта "об иноагентах" в Грузии в марте текущего года.

Также он был среди двух депутатов от провластной политсилы, который отсутствовал в парламенте во время голосования за импичмент президенту Саломе Зурабишвили.