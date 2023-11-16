У Німеччині страйк машиністів призвів до масового скасування поїздів

Страйк машиністів у четвер, 16 листопада, призвів до масового скасування поїздів по всій Німеччині, наразі виконується лише 20% запланованих рейсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

20-годинний страйк Німецької профспілки залізничників (GDL) розпочався напередодні пізно увечері.

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn повідомив про запровадження "надзвичайного розкладу".

Наслідки страйку відчуваються по-різному: у деяких регіонах через участь у страйку поїзди не курсують взагалі.

У Берліні і Бранденбурзі повідомили, що на окремих маршрутах використовуються автобуси для заміни поїздів.

Попереджувальний страйк GDL має завершитися о 18:00 за місцевим часом.

У профспілці вимагають підвищення заробітної плати на 555 євро на місяць та компенсації інфляції.

Ще однією вимогою є скорочення робочого часу для змінних працівників з 38 до 35 годин на тиждень з повною компенсацією заробітної плати. Залізнична компанія називає це нездійсненною вимогою.

Наступний раунд переговорів між двома сторонами був запланований на ці четвер і п'ятницю. Однак після початку страйку Deutsche Bahn відмовилася від участі.

Нагадаємо, профспілка всіх працівників освіти Португалії S.TO.P. оголосила про двотижневий страйк вчителів і непедагогічного персоналу з 13 по 29 листопада, вимагаючи від влади вирішити проблему низьких зарплат освітян і нестачі кадрів.

А на початку жовтня у Франції страйкували авіадиспетчери.