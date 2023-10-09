У Франції 13 жовтня скасують десятки рейсів через страйк авіадиспетчерів

У Франції низка авіакомпаній змушені скасовувати рейси через страйк, який авіадиспетчери планують 13 жовтня.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Головне управління цивільної авіації оголосило, що авіакомпанії мають скоротити кількість рейсів у зв’язку зі страйком, який авіадиспетчери запланували на 13 жовтня.

У другому за важливістю аеропорту Орлі біля Парижа доведеться скасувати 40% запланованих рейсів.

Крім того, на 20% скоротиться кількість рейсів в аеропорту Марсель-Прованс та на 15% – у північному аеропорту Бове.

Пасажирам, які мають квитки на цю дату, радять уточнити статус рейсу.

Нагадаємо, збій у диспетчерських системах у Британії наприкінці серпня спричинив масову затримку рейсів по всій Європі.